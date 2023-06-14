Cumhurbaşkanı Erdoğan Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Milletimizin huzur ve güvenliğinde hayati bir rol üstlenen Jandarma Genel Komutanlığının 184'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.

Aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, fedakârca görev yapan tüm Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına şükranlarımı sunuyorum.

Milletimizin huzur ve güvenliğinde hayati bir rol üstlenen Jandarma Genel Komutanlığının 184'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.



Aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, fedakârca görev yapan tüm Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/FdNDYHME5I