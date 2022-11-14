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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya'nın Bali Adası'nda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştü.

IHA14 Kasım 2022 Pazartesi 10:37 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Bali Adası'nda Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi. Erdoğan görüşmede yaptığı konuşmada, Widodo'ya şahsına ve heyetine gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Endonezya'yı başarıyla icra ettikleri G20 dönem başkanlığı dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, "Seneye Nisan ayında Endonezya'nın MİKTA dönem başkanlığını bizden devralacak olmasından dolayı ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle 2023 ASEAN dönem başkanlığı için şimdiden başarılar diliyor, diyalog ortaklığı hedefimize desteğinizi bekliyorum" dedi.

  • G20 Liderler Zirvesi
  • Joko Widodo
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

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