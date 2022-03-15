Başkan Erdoğan açıkladı: Bakan Çavuşoğlu önce Moskova'ya ardından Rusya'ya gidecek

AA 15 Mart 2022 Salı 18:04 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 20:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Konuşmama yeni Tarım ve Orman Bakanımıza hoşgeldin diyerek başlamak istiyorum. Vahit hocamızın ülkemizin, ormancılarımızın vizyonlarını geliştirecek adımlar atacağına inanıyorum. Hayatın her alanında olduğu gibi Kabine'deki görev değişimleri de bir bayrak yarışıdır. Kabine'mizi sürekli dinamik tutacak adımları attık.

Türkiye'nin yönetim değişikliği ihtiyacı bir anda ortaya çıkmadı. Milletimizin desteği ile hayata geçirdiğimiz yönetim biçiminin avantajlarını özellikle kriz döneminde çok net olarak görebiliyoruz. Nice yıkıcı tehdidin sadece üstesinden gelmekle kalmadık, bu süreçleri ülkemiz için fırsatlara dönüştürecek adımları attık.

2023 hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz. Aktif ve dirayetli tutumla küresel güç konumumuzu dost düşman herkese kabul ettiriyoruz. İnsani ve siyasi ilişkileri aksatmadan tüm taraflarla çalışayı başarabilen ülkelerden biriyiz.

Ülkemiz, etrafındaki çeşitli sorunlara rağmen zarar görmeden yoluna devam edebilmesini, büyük ölçüde yeni yönetim sistemimizin sağladığı imkanlara borçludur

Eskiden Türkiye olarak, kendi topraklarındaki vatandaşlarının can ve mal emniyetini sağlamakta zorlanıyorduk. Bugün, ülkemizin adı, bayrağı, gölgesi sınırlarımız dışında bile güvenin, huzurun, umudun sembolü haline geldi

Dışişleri Bakanımızı yarın Rusya'ya gönderiyorum. Perşembe günü de Ukrayna'da temaslarda bulunacak

Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada giderek artan gücünün cazibesinin öneminin en büyük tezahürlerinden biri Antalya Diplomasi Forumu'dur. Antalya Diplomasi Forumu'nda dünyanın dört yanındaki 75 farklı ülkeden 17 devlet ve hükümet başkanı katıldı.

Forum boyunca diplomasiyi yeniden kurgulamak, üç liderler oturumu, 27 panel ,dört söyleşi, 3 yuvarlak masa toplantısıyla taraflar arasında 200 görüşme gerçekleştirildi. Forumun en ses getiren olayı Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının, Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu ile yaptıkları toplantıydı.

830 bin hektar alanın daha modern sistemlerle sulanmasını temin ederek, üreticilerimize yıllık yaklaşık 41 milyar lira gelir artışı sağlayacağız.