CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası müjdeleri peş peşe duyurdu!

8 Kasım 2021 Pazartesi 19:36 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 20:10

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yoğun gündemle toplandı. Toplantı saat 15.50'de başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Okullar açık mı kalacak tartışması da artık sona ermelidir. Okullardaki Yüz Yüze Eğitim öğretim kesinlikle devam edecektir.

Sağlık bakanlığımıza bu vesileyle 40 bin personel alımı... Kapanma dönemlerinde verdiğimiz kapsamlı ve yerinde desteklerle ekonomik... Halan hazırlıkları süren 164 mesleki eğitim merkezini de ocak ayında açıyoruz.

Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı ekonomi politikamızla ülkemizi büyütecek her adımı desteklemeye devam ediyoruz. %8 artış yükselen elektrik talebini aldığımız önlemlerle herhangi bir sıkıntıya sokmadan karşıladık.

Doğalgaz fiyatları 2020 yılı başındaki 115 dolar seviyesinden geçtiğimiz ay itibariyle bin 100 dolar seviyesine kadar çıktı. Buna karşılık biz ülkemizdeki vatandaşlarımızı konutlarda tükettikleri doğalgazı 150 dolardan veriyoruz. Alış fiyatına baktığımızda hane halkına verdiğimiz doğalgazdan %70 hibe yaptığımızı söyleyebiliriz.

Küresel düzeydeki tüm bu yükselişe rağmen elektriği maliyetin yarısı düzeyde vatandaşlarımıza vererek 17 milyarlık bir sübvansiyon yaptık.

Bir başka ifadeyle her vatandaşımıza yıllık bin 500 liranın üzerinde enerji desteği vermiş olduk. Elektrikte önümüzdeki yıl TRT payı ile enerji fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık.

Türkiye'nin en büyük gücü milletimizin birliğidir, kardeşliğidir azmi ve kararlılığıdır. Tabii bu gerçeği sadece biz görmüyoruz. Muarızlarımız da farkındalar. Son dönemde yalana, tehdide söz ve davranışların içerde ve dışarda giderek artış göstermesinin sebebi işte bu fotoğraftır.

Türkiye'yi diledikleri gibi yönlendirebilecekleri, vaktini ve enerjisini çalabileceklerini biri sananlar ile kendi ihtirasları uğruna onların değirmenine su taşıyanların kursakların bırakmak bizim boynumuzun borcudur.

Ülkemizi eser ve hizmet siyasetiyle 19 yılda bu seviyesine nasıl biz getirdiysek inşallah 2023 hedeflerine ulaştırmaya, gençlerine 2053 vizyonunu emanet etmeyi rabbim bize inşallah gösterecektir.

Geçtiğimiz hafta TSK'nın Suriye ve Irak'taki terör yuvalarına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresindeki yaşanan tartışmalar bu endişelerimizi artırmıştır. Türkiye'nin sınır ötesi operasyonu siyasi üstü söz konusudur.



Halbuki bu tezkereye karşı çıkmak, TSK'nın kahramanca mücadele etmesi sayesinde bitme noktasına gelen terör örgütlerine can simidi atmak demektir. Daha önemlisi bu tezkereye karşı çıkmak bölücü terör örgütünün siyasi uzantısının emrine girmek demektir.

Türkiye'nin en eski hali hazırda örgüt kuklası yapı tarafından yönlendirildiğini görmekten Türk siyaseti adına üzüntü duyuyoruz. Kimi belediyelerdeki bazı birimlerin bu parti yönetimine verildiğini zaten millet veriyor. Meclis'e Irak ve Suriye tezkerelerine hayır demelerini, Yozgat'a gidince Kandil'i yakıp yıkmaktan söz etmesi de omurgasızlık örneğidir. Meclis'te tezkereye hayır demekle kalmayıp büyükelçilere tepki göstermekte destek olmayan bu zihniyete milletimizin bu ülkenin kaderini asla temsil etmez.

Milletimiz değerlerimize hakaret etmekten başka vasıfları olmayan, her kritik durumda ülkesinin hasımlarının yanında saf tutanların gerçek yüzünü gayet iyi biliyor. Türkiye geçmişte tek parti faşizmini yendiyse, inşallah bu çarpık zihniyeti de tarihin tozlu topraklarına kaldıracaktır.

Bingöl'de şehit yakınına yapılan edepsizliğini de aynı alçak zihniyetin tezahürü olarak nitelendiriyorum.