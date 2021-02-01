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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''yeni anayasa'' açıklaması: Harekete geçebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir.' dedi.

01 Şubat 2021 Pazartesi 20:28 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 20:28
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamada, ""Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir." dedi.

Erdoğan: "Mikro uydu fırlatma tesisi kurma çalışmalarına başladık, uzak olmayan tarihte ülkemizin ve dostlarımızın uydularını uzaya göndereceğiz."

Erdoğan: "Yakında reform paketlerimizin felsefesini,amaçlarını,hedeflerini ve faaliyet başlıklarını içeren kapsamlı çalışmayı kamuoyuyla paylaşacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasamanın alanındaki konularla ilgili Meclis'te, idari konularla ilgili Cumhurbaşkanlığımızda gereken müşahhas adımları atmaya başlayacağız

Erdoğan:"Anayasa çalışması terör örgütüyle irtibatlı kesimlerin gölgesinde ülkesiyle kalbi bağlantısı kopuk isimlerle yürütülebilecek bir iş değildir"

Erdoğan: "Son uluslararası analizler, G20 ülkeleri içinde 2020 yılını pozitif büyüme ile kapatabilecek iki ülkenin Türkiye ve Çin olduğunu gösteriyor"

Erdoğan: "2020'de toplam 10 bin 505 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu belgelere istinaden 238 milyar liralık sabit yatırıma destek vereceğiz. Söz konusu yatırımlar tamamlandığında 305 binin üzerinde ilave istihdamı ülkemize kazandırmış olacağız."

Erdoğan: "Yüksek enflasyonun hem üretici hem de tüketici cephesinde oluşturduğu tahribatın farkındayız. Gıda enflasyonu en büyük tehditlerden biridir"

Erdoğan: "(Gıda) Erken uyarı sistemi kurarak hızlı ve etkin karar alma mekanizması oluşturacağız. Rekabet Kurulunu etkin şekilde harekete geçireceğiz"

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