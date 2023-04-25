Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:



Arama kurtarmak ekiplerimizin kıymetli mensupları, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Madalya tevcih töreni vesilesi ile bir aradayız. Her birinize ayrı ayrı milletim adına teşekkür ediyorum. Kısa süre madalya ve nişanlar kanununda yaptığımız değişiklikle buna üstün başarı madalyasını ekledik. Biraz sonra takdim edeceğimiz madalyalarla yeni uygulamanın ilk adımını atmış olacağız.

Afetlerin hayatın bir gerçeği olduğunu unutmuyoruz. En zor günlerimizde yanımızda olan sizleri ihmal edemeyiz. İyiliği karşılıksız bırakmamak kültürümüzün gereğidir. Bugünkü törenimiz ile sizlere teşekkür borcumuzu ödemek istiyoruz. Deprem bölgesindeki çabalarınıza şahsım, milletim adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Belediyelerimize, kamu kurumlarımıza, yardım çağrılarımıza karşılık veren yabancı dostlarımıza teşekkür ediyorum.

55 BİN KİŞİYE MADALYA VE NİŞAN

Bu salonda bulunan misafirlerimiz madalyaya layık görülen ilk grubu temsil ediyor. 35 bini aşkın personel bilfiil görev aldı. Toplam 275 bin kamu görevlimiz depremzedelerimizin yardımına gitti. Daha önce kimin yardımına koştuysak onlar da bizim yanımızda oldu. 90 farklı ülkeden 11 bin 320 arama kurtarma ekibi bize omuz verdi. 14'ü aktif olan 34 sahra hastanesi kuruldu. Kara gün dostlarımızın hepsini tanıyoruz. Minnettarlığımızı farklı şekillerde ifade etmeyi sürdüreceğiz. 55 bin kişiye madalya ve nişanlarını takdim edeceğiz.

Her biriniz, sergilediğiniz olağan üstü fedakarlık ile adınızı tarihe yazdırdınız. Acımızın ortak olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Hepimize umut aşıladınız. Ülkelerinizin gurur kaynağı oldunuz. Rabbim sizlerden razı oldun. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın sizleri minnetle yad ettiğini bilmenizi istiyoruz. Çok değerli kardeşlerim, asrın felaketi sadece ülkemizin değil insanlık tarihinin yıkıcı afetlerinden biridir. Bu depremlerde 50 binin üzerinde kardeşimiz hayatını kaybetti.