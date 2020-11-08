Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ'ın özgürlüğe kavuşması yakındır

08 Kasım 2020 Pazar 14:21 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 14:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir."

"Adım adım işgal altındaki şehirlerini ve Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci, bizim de sevincimizdir."



"30 yıldır Minsk üçlüsü tarafından adeta ihmal edilen, aldatılan ve masa başında 30 yıldır akıbeti meçhul olarak bekleyen kardeşlerimiz, bütün bu sabrın sonunda 'men sabera zafera' diyerek sabrettiler ve zafere ulaştılar."



"AK Parti 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı, milletimizin en çok sahiplendiği partisidir."

"Bu devlet hiçbir zaman garip gurebayı, fakir fukarayı yalnız bırakmadı."

"İzmir depremi hepimize, ülkemize karşı karşıya bulunduğu tabii felaketler gerçeğini bir kez daha hatırlattı."

"İnşallah bir yıl içerisinde oradaki (İzmir) çalışmaları tamamlayacağız ve depremzede kardeşlerimize konutlarını teslim edeceğiz."

"(İzmir'deki deprem) Yaralanan 1035 vatandaşımızdan 3'ü ağır olmak üzere 24'ü halen hastanede tedavi görüyor."

"(İzmir'deki deprem) İhtiyaca göre arttırılmak üzere şimdilik 1312 adetlik iki konteyner kent kurulmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Bu konteyner kentler iki hafta içinde kullanıma hazır hale gelecek."

"İzmir depremi CHP’nin enkaz altında kaldığı bir depremdir. Ruhsatlarını siz vermediniz mi. Buralarda sorumlu sizsiniz"