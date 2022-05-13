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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

AA13 Mayıs 2022 Cuma 16:06 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani'yi Vahdettin Köşkü'nde kapıda karşıladı.

Bir süre köşk içinde sohbet eden iki lider, daha sonra görüşmeye geçti.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani
  • GÖRÜŞME

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