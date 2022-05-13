Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani'yi Vahdettin Köşkü'nde kapıda karşıladı.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/05/13/584953ef86e2d404f3ba3f755881543b.jpg'/><p>Bir süre köşk içinde sohbet eden iki lider, daha sonra görüşmeye geçti.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/05/13/6bd7602e1aaea9b75cab1c8f296ca5f1.jpg'/><p>Görüşme basına kapalı gerçekleşti.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/05/13/c981885748589296a897aa1d2a568a98.jpg'/>