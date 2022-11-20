Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da liderlere bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı kapsamındaki resepsiyonda liderlerle bir araya geldi.

Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle geldiği Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Al Bayt Stadı'ndaki resepsiyonda bazı liderlerle ayaküstü görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'yla tokalaşarak sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı dolayısıyla liderlere verilen resepsiyona katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile sohbet etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DOHA'YA GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılmak üzere başkent Doha'ya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Spor ve Gençlik Bakanı Salah bin Ghanim Al Ali, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgiler karşılamıştı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Doha'ya gelmişti.