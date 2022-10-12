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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

AA12 Ekim 2022 Çarşamba 13:05 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı
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Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki karşılama töreninde, Erdoğan ve Tokayev, heyetlerini birbirlerine takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev'in tören alanındaki yerlerini almaları sonrasında iki ülke milli marşları çalındı.

Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Tokayev, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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