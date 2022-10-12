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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4'üncü Toplantısı'na riyaset etmek ve Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın 6'ncı zirvesine katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti.

IHA12 Ekim 2022 Çarşamba 08:51 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gitti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le birlikte Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4'üncü Toplantısı'na riyaset etmek ve Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın 6'ncı zirvesine katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı uçağı "TUR" ile Astana'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalanan uçağın öğle saatlerinde Astana'da olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da bugün Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4'üncü Toplantısı'na katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ekim'de de Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı 6'ncı Zirvesi'nde devlet ve hükümet başkanlarına hitap edecek.

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