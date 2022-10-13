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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'dan özel uçak 'TC TUR' ile ayrıldı.

AA13 Ekim 2022 Perşembe 15:05 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'dan ayrıldı
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Erdoğan'ı, Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'ndan Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Ufuk Ekici ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a gitti.

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