Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında gözümüz yok, Suriye'yi sulh içinde görmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

AK Parti erdemliler harekatı olarak yola çıktığından beri temelimizde kardeşlik ve dayanışma vardır. Millete ve memlekete sevdalı bu kadronun hamuru kardeşlik hukukuyla yoğrulmuştur. Kurulduğu günden itibaren AK Parti'nin millete hizmet sevdasına omuz veren tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Gaziantep'te ilk olarak Güneyşehir'e gittik.

Yapımı tamamlanan deprem ve sosyal konutun anahtar ve tapu teslim törenini gerçekleştirdik. 6 Şubat depremlerinden sonra "Erdoğan bu enkazın altında kalır" diyenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyoruz.

Asrın felaketinde vefat eden vatandaşlarıma bir kez daha Mevladan rahmet diliyorum. Gaziantep istiklalin, istikbalin, vatanın ne manaya geldiğini en iyi bilen şehirlerimizden biridir. Gaziantep'te analar er doğurur.

BU MİLLETİN BAŞINI YERE EĞDİRMEDİNİZ

Gaziantep istiklalin, istikbalin, vatanın ne manaya geldiğini en iyi bilen şehirlerimizden biridir. Gaziantep'te analar er doğurur. Buradan şehitler çıkar, buradan gaziler çıkar, buradan yiğitler çıkar, buradan kahramanlar çıkar, buradan yurdunu seven, vatanperver kardeşlerimiz çıkar. Bu milletin başını yere eğdirmediniz. Tarih Antepli kardeşlerimizin misafirperverliğini yazacaktır. Tarih tüm aksi propagandaya rağmen bu insanlık sınavını nasıl verdiğimizi yazacaktır.

MİLLİ GÜVENLİĞİMİZİ TEHLİKEYE ATACAK HİÇBİR HAMLEYE İZİN VERMEYİZ

İdlib'deki saldırıların son hadiseleri tetiklediği anlaşılıyor. Türkiye'nin bölgedeki gelişmelere gözleri kapaması mümkün değil. MGK'da sağdaki durumu değerlendirdik. Bizim hiçbir ülkenin çakıl taşında dahi gözümüz yok. Bizim temennimiz Suriye'nin huzura, barış ortamına kavuşmasıdır. Suriyeli kardeşlerimiz çok ağır bedeller ödedi. Yaklaşık 1 milyon Suriyeli hayatını kaybetti. Türkiye kendisi için istediğini komşuları için de isteyen bir ülkedir. Nasıl için Gaziantep görmek istiyorsak aynı temennileri Halep için de bulunuyoruz. Bu coğrafyada kaderimiz de kederimiz de ortaktır. Şu hakikati artık herkesin görmesi gerekiyor. Suriye'de artık yeni bir gerçeklik var. Suriye Suriyelilerindir. Ülkelerin geleceğine karar verecek onlardır. Jeopolitik hesaplar peşinde koşmanın Suriye'ye bir faydası olmaz. Türkiye olarak milli güvenliğimizi tehlikeye atacak hiçbir hamleye izin vermeyiz.

Sorumlululuk sahibi tüm aktörlerin, Suriye'nin toprak bütünlüğüne destek vermesi en hayırlı yol olacaktır. Sivillerin üzerine bomba yağdırarak hiçbir yol alınamayacağını son 13 yılda yaşananlar herkese göstermiştir. Suriye toprakları savaşa doymuştur. Kana ve gözyaşına doymuştur. Suriyeli kardeşlerimiz barışı herkesten fazla hak etmektedir. Suriyeli kardeşlerimiz özgürlüğü, güvenliği, kendi vatanlarında gönül huzuruyla yaşamayı ziyadesiyle hak etmektedir. Türkiye'nin yegane amacı da tüm kesimleriyle Suriye halkının refahı ve esenliğidir. Biz ne yaptıysak sadece ve sadece bunun için yaptık. Katliam ve zulümden kaçan kardeşlerimize kapımızı açarken de Suriye krizinin çözümü için elimizi uzatırken amacımız buydu. Ama Şam rejimi Türkiye'nin uzattığı elin kıymetini bilemedi. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de tarihin doğru tarafında yer almaktadır. Türkiye'nin Gazze, Lübnan, Ukrayna ve Suriye'de barışın sağlanması için gösterdiği çabaları tüm dünya çok iyi biliyor ve takdir ediyor.