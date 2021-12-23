İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2021 Perşembe / 19 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,6702
  • EURO
    12,1191
  • ALTIN
    617.022
  • BIST100
    1737.63
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'ye geçen belediyelerin şehirlerimize ne büyük maliyetler getirdiğini gördük
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'ye geçen belediyelerin şehirlerimize ne büyük maliyetler getirdiğini gördük

Kızılcahamam'da 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Son seçimde CHP'ye geçen belediyelerin şehirlerimize ne büyük maliyetler getirdiğini gördük' dedi.

23 Aralık 2021 Perşembe 14:34 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 14:52
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Milletimizin gönlüne belediyecilik anlayışımızla girmiş bir partiyiz"

"Son seçimde CHP'ye geçen belediyelerin şehirlerimize ne büyük maliyetler getirdiğini gördük"

"Muhalefet eser üzerinden değil kamuoyunu yönlendirme üzerinden siyaset ediyor"

"Önümüzdeki yıldan itibaren CHP'li belediye başkanlarının insan içine çıkacak yüzü olmayacak"

"İstanbul'da, Ankara'da bizim yaptığımız işlerle bir yıl gittiler, ikinci yılda makyajları dökülmeye başladı"

"CHP'li belediye İstanbul'da 15 bin kişiyi işten çıkardı. Bunun yerine terörle bağlantılı kişileri işe aldı"

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.