Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilecik'te toplu açılış töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:



"Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız her eseri, milletimize yaptığımız her hizmeti bu anlayışlı hayata geçirdik.

Attığımız her adımda, girdiğimiz her mücadelede Sultan Alparslan, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın, aziz şehitlerimizin manevi desteğini hep yanımızda hissettik. İHA'ya Kızılelma adını verirken de bu kavramın işaret ettiği hedefi hayal ediyoruz.

Osmanlı Söğüt'te başladığı yolculuğunu önce Bursa ardından Edirne sonra İstanbul onu takip eden Belgrad ve nihayet Viyana kapılarına kadar sürdürürken sadece toprak kazanma peşinde değildi.

"BÖLGEMİZE VE DÜNYAMIZA SÖZÜMÜZÜ SÖYLÜYORUZ"

Bu coşkunuz, bu heyecanınız inanıyorum ki, 14 Mayıs'ta burası bir başka patlayacak. Hayallerini kaybeden, yani kızılelması kalmayan milletler geçmiştekiler gibi tarihin tozlu sayfaları arasına karışmaya mahkumdur.

Biz millet olarak hayallerimizden asla vazgeçmediğimiz için hala dimdik ayaktayız. Bölgemize ve dünyaya sözümüzü söylüyoruz. Emperyalistlerin kan, zulüm, sömürü üzerine kurduğu kirli düzeninin aksine hayallerimizin istikameti barışa ve hakkaniyete dönüktür.

Biz de bugün tıpkı ecdadımız Osman Gazi'nin yaptığı gibi ülkemizi çağın şartlarına göre en iyi eser, hizmet, siyasi etkinliğe, ekonomik altyapıya, askeri güce kavuşturma mücadelesi veriyoruz.

Bazı tarihçilere göre bugün 724. kuruluş yıldönümü olan Osmanlı Devleti'ni kötüleyip aşağılıyorlarsa ya mankurt ya da kuyruk acısı vardır.

"NE SÖYLEDİYSEK ONU YAPMANIN GAYRETİ İÇİNDE OLDUK"

Rabbim bizlere inşallah onlara layık olmayı, onların mirasını yaşatmayı, onların bıraktığı emaneti daha ileriye taşımayı nasip etsin.

Biz hiçbir zaman sizlerin ve milletimizin hiçbir ferdinin vaktini hamasetle feda etmedik. Allah'ın yardımı, milletimizin desteğine güvenerek çıktığımız yolculukta medeniyet ve tarih mirasımızı bize ışık tutan rehber olarak gördük.

Ne söylediysek onu yapmanın gayreti içinde olduk. Ne söz verdiysek yerine getirmek için gece gündüz çalıştık. Rabbimiz bize ülkemize ve milletimize ve taahhütlerimizin çoğunu daha da ilerisine geçerek yerine getirmeyi nasip etti.

Eksik kalan işler elbette oldu ama kazanımlarımız öylece büyük ki bunların telafisi sadece vakit meselesidir.

Yaşı müsait olanlar eski Türkiye'yi hatırlar. Eğitim, sağlık, güvenlik, adalet, enerji, ulaşım, spor, sosyal yardımda her alanda Türkiye'nin nereden nereye geldiğini akıl ve vicdan sahibi herkes görüyor kabul ediyor.

20 yılda asırlık eser ve hizmetler kazandırdık derken ne mübalağa yapıyoruz ne de kimseyi kandırmaya çalışıyoruz. Sadece tüm kalbimizle inandığımız somut verileri ortada olan hakikati dile getiriyoruz."