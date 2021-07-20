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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

Bayram namazını Lefkoşa'daki Hala Sultan Cami'sinde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.

20 Temmuz 2021 Salı 07:24 - Güncelleme: 20 Temmuz 2021 Salı 07:26
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