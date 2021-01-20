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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dilimize gerekli önemi göstermiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, 'Pek çok alandaki sıkıntıların temelinde dil vardır. Dilimize hak ettiği dikkat ve rikkati göstermeden diğer konularda da mesafe alamayız.' dedi.

AA20 Ocak 2021 Çarşamba 19:10 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 19:46
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 ve 2020 Yılları Özel Ödülleri Töreni’ne katılarak yaptığı konuşmada "Pek çok alandaki sıkıntıların temelinde dil vardır. Dilimize hak ettiği dikkat ve rikkati göstermeden diğer konularda da mesafe alamayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Bir dönem, ülkemizin kültür sanat dünyasını esir alan kısır ve bağnaz bakış açısı, binlerce yıllık medeniyet mirasımıza da sırtını döndü. Öyle ki bizi tarihimize, köklerimize bağlayan birçok kültür sanat eseri bu dönemde, ya müzelerin mahzenlerinde ya da kütüphanelerin tozlu raflarında bakımsızlığa, unutulmaya terk edildi." ifadelerini kullandı.

"Kültürle ilgili tartışmalarda maalesef o kültürün taşıyıcısı olan dili ihmal ediyoruz." diyen Erdoğan, "Diline sahip çıkmayan, dilini zenginleştiremeyen milletler, kökleri kuruyan ağaçlar gibi esen rüzgarlar karşısında devrilmeye mahkumdur." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Dilde sadeleştirme niyetiyle çıkılan yolda Türkçemiz tarihimizin en büyük kelime katliamına maruz bırakılmıştır." dedi.

"Milli kimliğimizin ve hafızamızın nişanesi olan Türkçeye hak ettiği ihtimamı göstermiyoruz." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet millet olarak bizim bir kültür davamız varsa işe öncelikle Türkçeden başlamamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pek çok alandaki sıkıntıların temelinde dil vardır. Dilimize hak ettiği dikkat ve rikkati göstermeden diğer konularda da mesafe alamayız." dedi.

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