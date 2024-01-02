Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 Yılı Dış Ticaret Rakamları Açıklaması" programında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:



Bugün 2023 yılının dış ticaret verilerini değerlendirmek üzere bir araya geldik. Gazze başta olmak üzere bölgemizdeki savaşlar, depremler, terörle mücadelede kaybettiğimiz şehitlerimizin acısıyla yeni yıla buruk girdik. 2024'ün ülkemize milletimize ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum.

Türk ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran çalışan ihracatçılarımız ve iş dünyamızın akıncılarıyla birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bir hususu özellikle ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak stratejik olduğu kadar meşakkatli coğrafyada yaşıyoruz. Küresel güç mücadelesinin odağında ülkemizin merkezinde yer aldığı bölge vardır. petrol ve doğal gaz başta olmak üzere yer altı kaynaklarının ekseriyeti bu coğrafyada yer alıyor.