İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2024 Salı / 21 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,7305
  • EURO
    32,6511
  • ALTIN
    1975.29
  • BIST100
    7570.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel güç mücadelesinin odağında bir ülkeyiz
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel güç mücadelesinin odağında bir ülkeyiz

'2023 Yılı Dış Ticaret Rakamları Açıklaması' programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye merkezli ama küresel perspektifli bir anlayışla dış siyasetimizi şekillendirdik, bundan geri gidiş kesinlikle olmayacak' dedi.

2 Ocak 2024 Salı 15:05 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 Yılı Dış Ticaret Rakamları Açıklaması" programında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Bugün 2023 yılının dış ticaret verilerini değerlendirmek üzere bir araya geldik. Gazze başta olmak üzere bölgemizdeki savaşlar, depremler, terörle mücadelede kaybettiğimiz şehitlerimizin acısıyla yeni yıla buruk girdik. 2024'ün ülkemize milletimize ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum.

Türk ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran çalışan ihracatçılarımız ve iş dünyamızın akıncılarıyla birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bir hususu özellikle ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak stratejik olduğu kadar meşakkatli coğrafyada yaşıyoruz. Küresel güç mücadelesinin odağında ülkemizin merkezinde yer aldığı bölge vardır. petrol ve doğal gaz başta olmak üzere yer altı kaynaklarının ekseriyeti bu coğrafyada yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.