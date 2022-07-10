Bayram diplomasisi devam ediyor! Başkan Erdoğan, Lapid ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü

Söz konusu görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Lapid, Başkan Erdoğan'ı Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonla aradı. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Başkan Erdoğan, görüşmede, Yair Lapid'i Başbakanlık görevini üstlenmiş olmasından dolayı tebrik etti.

MESCİD-İ AKSA DETAYI

1 Kasım'da düzenlenecek seçimlerin İsrail halkı için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Başkan Erdoğan, seçimlere kadarki süreçte yeni yerleşimlere onay verilmemesi ve Mescid-i Aksa'da statükonun korunması gibi politikaların devamını arzu ettiklerini belirtti.