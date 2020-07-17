17 Temmuz 2020 Cuma 15:00 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 15:00

Cuma namazı sonrası Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz şu ana kadar Libya'da hangi sorumluluğu aldıysak bundan sonra da bu sorumluluğumuzu aynen devam ettireceğiz. Ve Libyalı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Bizim Libya ile olan ilişkimiz 500 yılı aşkın bir süreyi kapsayan bir ilişkidir. Bu dönemde de askeri eğitim işbirliği anlaşmamızı Libya ile yaptık. Ve yeni bir anlaşmayı da BM'yi de devreye sokmak suretiyle yapmak üzereyiz. Bu konuda Libya da çalışmalarını yürütüyor. Ama Mısır'ın burada attığı adımlar, özellikle darbeci Hafter'in burada yer alması bir defa illegal bir sürecin içinde olduğunu gösteriyor. Hele hele Abu Dabi'nin bu darbeciye çok ciddi silahlar aktarması bunların hangi konumda olduğunu gösteriyor." dedi.