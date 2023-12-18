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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Orban ile basın toplantısı düzenliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de Macar mevkidaşı Cumhurbaşkanı Novak tarafından resmi törenle karşılandı. İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının, bölgesel ve küresel barışın, insan hakları ve uluslararası hukukun korunması için sona erdirilmesi gerektiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Macaristan ilişkilerine de değindi.

AA18 Aralık 2023 Pazartesi 17:55 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tüm çatışma bölgelerinde sükuneti sağlamak amacıyla küresel barışa hizmet eden çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının, bölgesel ve küresel barışın, insan hakları ve uluslararası hukukun korunması için sona erdirilmesi gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, Türkiye-Macaristan ilişkilerine de değindi.

Erdoğan, Türkiye ve Macaristan ilişkilerinin Budapeşte ziyareti sonrası daha da derinleşeceğine inandığını vurguladı.

Görüşmede, küresel ve bölgesel meseleler de ele alındı.

ORBAN İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macar mevkidaşı Katalin Novak ile Sandor Sarayı'nda görüşmesinin ardından Karmelita Manastırı'na geçti. Erdoğan, burada kendisini karşılayan Başbakan Orban'a yerli ve milli imkanlarla üretilen, Oltu siyahı renginde Togg hediye etti.

Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin 100. yılına özel hazırlanan "HU TR-100 plakalı" Togg'u kullanan Başbakan Orban'a otomobil hakkında bilgi verdi.

Başbakan Orban da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Macar atı hediye etti. Erdoğan ve Orban, basına kapalı gerçekleşen ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

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