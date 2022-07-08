Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KURBAN BAYRAMI TEBRİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonda görüştü.

Görüşmede, Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mübarek bayram günlerinin Filistin, bölge ülkeleri ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olması, barış, huzur ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.

DESTEK MESAJI

Filistinliler arası birlik ve dayanışmanın önemine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer hususlarda olduğu gibi bu konuda da her türlü desteğe hazır olduğunu kaydetti.