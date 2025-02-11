Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da: Ülkemizi küresel bir güç yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur'da "Türkiye-Malezya İş Forumu"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Toplantımızın yeni ortaklıklara hizmet etmesini diliyorum. sayın başbakana nazik misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Türkiye Malezya arasındaki bağların 500 yıllık köklü tarihi bulunuyor. Bu sağlam temel üzerinde mükemmel ilişkiler tesis edilmiştir.

İş dünyası bu sağlam ortaklığın lokomotifidir. İktisadi ve ticari ortaklıklara büyük önem veriyoruz. Ülkemiz, savaşlara, asrın felaketine rağmen büyümesini sürdürüyor.

Yüzde 5 büyümeyi yakalayan az sayıda ülkelerden biriyiz. İhracatımız 20 yılda 20 kattan fazla arttı. Dünya ihracatında aldığımız payı 2'ye katladık. 1 buçuk yıldır uygulanan ekonomi programının meyvelerini toplamaya başladık. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edene kadar durmadan dinlenmeden çalışacağız.

2015 yılında 1,7 milyar lira olan ticaret hacmini 5 milyar doların üzerine çıkardık. Yeni hedefimizi 10 milyar dolar olarak tespit ettik. İkili ilişkilerin bir diğer boyutu da karşılıklı yatırımlardır.

Malezya tarafından ülkemizde çeşitli sektörlerde yatırımlar yapıldı. Büyük atılıma giren yerli ve milli savunma sanayimiz talebi karşılar hale geldi. Malezya özel önem verdiğimiz ülkeler arasındadır. Savunma alanındaki iş birliğinin meyvelerini toplamaya başladık. Savunma sanayi firmalarımız Malezya'da önemli işlere imza atıyor.