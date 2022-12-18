Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Gençlik Buluşmaları' kapsamında Mardin'de gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bizi bir kez daha aşkla bağrına basan Mardin halkına şükranlarımı sunuyorum. Bugün Mardin'de müjdelerle dolu, bereketli bir gün geçiriyoruz.

17.5 milyar liralık yatırımın hayırlı olmasını diliyorum

Sizlerin şahsında tüm Mardin'e bir kez daha selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bugün bizi bir kez daha aşkla bağrına basan, Mardin halkına şükranlarımı sunuyorum.

Bugün Mardin'de yine müjdelerle dolu, verimli bir gün geçiyoruz. Az evvel 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda muhteşem bir buluşmaya imza attık. Ardından ilk başkanlığımızın yeni hizmet binasının açılışında dava ve yol arkadaşlarımızla hasret giderdik.

Bu yatırımları Mardin'imize kazandıran kurumlarımızı, belediyelerimizi ve özel sektörümüzü tebrik ediyorum. Binlerce yıllık tarihiyle medeniyetler havzası olan Mardin'imiz Türkiye'nin bir özeti gibidir. Mardin, Hatay ve İstanbul ile birlikte hoşgörü başkentlerimizden birisidir.

Aynı şekilde Anadolu'nun 4 bir yanından farklı mezheplerden vatandaşlarımız huzur içinde hayatlarını sürdürmektedir. Mardin asırlık medrese ve camileriyle aynı zamanda medeniyetimizin aynasıdır.

Böylesi bir değere sahip olmak millet olarak hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Mardin'i bu topraklardaki ezeli ve ebedi kardeşliğimizin kalesi olarak görüyoruz.