10 Eylül 2021 Cuma 15:28 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 16:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"10 binlerce personel, araç ve gereçlerle felaket bölgesine büyük bir çıkarma gerçekleştirdik"



"Devletimiz afetler karşısında vatandaşlarımızı yalnız bırakmamıştır"

"Afetzedelere, "Devlet nerede?" diye sordurmadık. Türkiye Cumhuriyeti'nin "Kerim devlet" vasfı kendini belli etmiştir"



"Bizi iş yapmak ve hizmetler değil, muhalefetin yalan ve iftiralarıyla uğraşmak yoruyor"

"İBB Başkanı'nı Fatih'e benzetiyor. Bunlar Fatih'in kim olduğunu anlamamış. Bunlar Fatih'in kim olduğunu anlamamış, bilmiyor. Taksim olaylarında başbakanlık konutunun hemen karşına yazdıkları şuydu: Zulüm 1453'te başladı"

Meral hanım sen kimi kime benzetiyorsun? Bunlar Fatih Sultan Mehmet'in kim olduğunu anlamamış

Türkiye'yi tarih sahnesine taşıyan projelere sizlerle birlikte imza attık

Bu topraklarda fitne ateşini körüklemek isteyenler karşılarında Kahramanmaraşlıların ferasetini buldu

Kahramanmaraş etnik ve mezhebi provokasyonlara asla geçit vermedi

AK Parti geleceğe umutla bakan gençlerin partisidir

AK Parti sadece kendi insanlarımızın değil, mazlum ve mağdurların da partisidir

Kazandığımız tüm seçim zaferlerini gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz ile birlikte kutladık

AK Parti her ne kadar 20 yıllık bir hareket olsa da kökü mazide gözü atide bir geleneğin bugünkü temsilcisidir

Birilerinin gözünde Türkiye hala Türklere bırakılmayacak kadar önemli, kritik bir ülkedir

2023'e kadar kapı kapı dolaşacak, hizmetlerimizi aktaracağız

Türkiye'ye dair hesapları bozulanların Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023'e giden süreçte daha da pervasızlaşacağı anlaşılıyor