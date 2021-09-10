Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında konuşuyor.
"10 binlerce personel, araç ve gereçlerle felaket bölgesine büyük bir çıkarma gerçekleştirdik"
"Devletimiz afetler karşısında vatandaşlarımızı yalnız bırakmamıştır"
"Afetzedelere, "Devlet nerede?" diye sordurmadık. Türkiye Cumhuriyeti'nin "Kerim devlet" vasfı kendini belli etmiştir"
"Bizi iş yapmak ve hizmetler değil, muhalefetin yalan ve iftiralarıyla uğraşmak yoruyor"
"İBB Başkanı'nı Fatih'e benzetiyor. Bunlar Fatih'in kim olduğunu anlamamış. Bunlar Fatih'in kim olduğunu anlamamış, bilmiyor. Taksim olaylarında başbakanlık konutunun hemen karşına yazdıkları şuydu: Zulüm 1453'te başladı"
Meral hanım sen kimi kime benzetiyorsun? Bunlar Fatih Sultan Mehmet'in kim olduğunu anlamamış
Türkiye'yi tarih sahnesine taşıyan projelere sizlerle birlikte imza attık
Bu topraklarda fitne ateşini körüklemek isteyenler karşılarında Kahramanmaraşlıların ferasetini buldu
Kahramanmaraş etnik ve mezhebi provokasyonlara asla geçit vermedi
AK Parti geleceğe umutla bakan gençlerin partisidir
AK Parti sadece kendi insanlarımızın değil, mazlum ve mağdurların da partisidir
Kazandığımız tüm seçim zaferlerini gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz ile birlikte kutladık
AK Parti her ne kadar 20 yıllık bir hareket olsa da kökü mazide gözü atide bir geleneğin bugünkü temsilcisidir
Birilerinin gözünde Türkiye hala Türklere bırakılmayacak kadar önemli, kritik bir ülkedir
2023'e kadar kapı kapı dolaşacak, hizmetlerimizi aktaracağız
Türkiye'ye dair hesapları bozulanların Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023'e giden süreçte daha da pervasızlaşacağı anlaşılıyor