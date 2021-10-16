Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkel'in çabalarını takdirle hatırlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Huber Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Sayın Merkel, düzensiz göçün önlenmesi konusunda sorumluluk almaktan çekinmedi.
- AB'ye tam üyelik yolunda çıkarılan engellere rağmen Sayın Merkel'in çabalarını takdirle hatırlayacağız
- Sayın Merkel'le yürüttüğümüz başarılı çalışmaların yeni hükümet döneminde de aynı şekilde devam etmesini temenni ediyorum.
- Sayın Merkel ile bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere gündemimizdeki meseleleri ayrıntılı şekilde ele aldık.
- Almanya'daki Türk toplumu ilişkilerimizin en önemli sosyal yönünü oluşturuyor, ortak zenginliğimizi teşkil ediyor.
- Sayın Şansölye'nin bundan sonra da Türk-Alman dostluğuna önemli katkılar sağlayacağına eminim.
- Irkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığıyla ayrımcılık ne yazık ki Avrupa'daki Türk toplumunun başlıca sorunları olmaya devam ediyor.
- Her ülkede yargı bağımsızdır, müdahale söz konusu değil.
- Mültecilere ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Mülteciler konusunda Türkiye bu işin adeta misafirhanesi durumunda.
- (Almanya ile) 50 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşalım istiyoruz."
* (Yasa dışı göç) Türkiye'ye AB'nin bu konuda vereceği desteğin devam edeceğini ifade ettim
* Türkiye-AB ilişkilerine göç konusuna değindik
* Afganistan'a insani yardım konusuna değindik
* Suriye, Afganistan ve Libya'daki gelişmeleri ele aldık.
* Türkiye-Yunanistan ilişkilerini ele aldık.
* Mültecilerle ilgili süreç tam işlemiyor
* İnsan kaçakçılığını engellemek istiyoruz. AB'nin bu konuda Türkiye'yi desteklemesi bir gereklilik, bir şart.
* (Türkiye ile Almanya arasında) Her zaman ortak çıkarlarımız var. Bunu sonraki federal hükümet de bu şekilde görecektir.
* Din düşmanlığı, ırkçılığa karşı kararlı tutum takınıyoruz.