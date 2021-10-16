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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkel'in çabalarını takdirle hatırlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Huber Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sayın Merkel, düzensiz göçün önlenmesi konusunda sorumluluk almaktan çekinmedi. AB'ye tam üyelik yolunda çıkarılan engellere rağmen Sayın Merkel'in çabalarını takdirle hatırlayacağız.' dedi. Almanya Başbakanı Merkel ise, '(Yasa dışı göç) Türkiye'ye AB'nin bu konuda vereceği desteğin devam edeceğini ifade ettim'. diye konuştu.

16 Ekim 2021 Cumartesi 14:58 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 15:24
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Huber Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Sayın Merkel, düzensiz göçün önlenmesi konusunda sorumluluk almaktan çekinmedi.

- AB'ye tam üyelik yolunda çıkarılan engellere rağmen Sayın Merkel'in çabalarını takdirle hatırlayacağız

- Sayın Merkel'le yürüttüğümüz başarılı çalışmaların yeni hükümet döneminde de aynı şekilde devam etmesini temenni ediyorum.

- Sayın Merkel ile bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere gündemimizdeki meseleleri ayrıntılı şekilde ele aldık.

- Almanya'daki Türk toplumu ilişkilerimizin en önemli sosyal yönünü oluşturuyor, ortak zenginliğimizi teşkil ediyor.

- Sayın Şansölye'nin bundan sonra da Türk-Alman dostluğuna önemli katkılar sağlayacağına eminim.

- Irkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığıyla ayrımcılık ne yazık ki Avrupa'daki Türk toplumunun başlıca sorunları olmaya devam ediyor.

- Her ülkede yargı bağımsızdır, müdahale söz konusu değil.

- Mültecilere ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Mülteciler konusunda Türkiye bu işin adeta misafirhanesi durumunda.

- (Almanya ile) 50 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşalım istiyoruz."

Merkel'in açıklamaları ise şöyle:

* (Yasa dışı göç) Türkiye'ye AB'nin bu konuda vereceği desteğin devam edeceğini ifade ettim

* Türkiye-AB ilişkilerine göç konusuna değindik

* Afganistan'a insani yardım konusuna değindik

* Suriye, Afganistan ve Libya'daki gelişmeleri ele aldık.

* Türkiye-Yunanistan ilişkilerini ele aldık.

* Mültecilerle ilgili süreç tam işlemiyor

* İnsan kaçakçılığını engellemek istiyoruz. AB'nin bu konuda Türkiye'yi desteklemesi bir gereklilik, bir şart.

* (Türkiye ile Almanya arasında) Her zaman ortak çıkarlarımız var. Bunu sonraki federal hükümet de bu şekilde görecektir.

* Din düşmanlığı, ırkçılığa karşı kararlı tutum takınıyoruz.

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