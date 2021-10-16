Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkel'in çabalarını takdirle hatırlayacağız

16 Ekim 2021 Cumartesi 14:58 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 15:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Huber Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Sayın Merkel, düzensiz göçün önlenmesi konusunda sorumluluk almaktan çekinmedi.

- AB'ye tam üyelik yolunda çıkarılan engellere rağmen Sayın Merkel'in çabalarını takdirle hatırlayacağız

- Sayın Merkel'le yürüttüğümüz başarılı çalışmaların yeni hükümet döneminde de aynı şekilde devam etmesini temenni ediyorum.

- Sayın Merkel ile bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere gündemimizdeki meseleleri ayrıntılı şekilde ele aldık.

- Almanya'daki Türk toplumu ilişkilerimizin en önemli sosyal yönünü oluşturuyor, ortak zenginliğimizi teşkil ediyor.

- Sayın Şansölye'nin bundan sonra da Türk-Alman dostluğuna önemli katkılar sağlayacağına eminim.

- Irkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığıyla ayrımcılık ne yazık ki Avrupa'daki Türk toplumunun başlıca sorunları olmaya devam ediyor.

- Her ülkede yargı bağımsızdır, müdahale söz konusu değil.

- Mültecilere ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Mülteciler konusunda Türkiye bu işin adeta misafirhanesi durumunda.

- (Almanya ile) 50 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşalım istiyoruz."

Merkel'in açıklamaları ise şöyle:

* (Yasa dışı göç) Türkiye'ye AB'nin bu konuda vereceği desteğin devam edeceğini ifade ettim

* Türkiye-AB ilişkilerine göç konusuna değindik

* Afganistan'a insani yardım konusuna değindik

* Suriye, Afganistan ve Libya'daki gelişmeleri ele aldık.

* Türkiye-Yunanistan ilişkilerini ele aldık.

* Mültecilerle ilgili süreç tam işlemiyor

* İnsan kaçakçılığını engellemek istiyoruz. AB'nin bu konuda Türkiye'yi desteklemesi bir gereklilik, bir şart.

* (Türkiye ile Almanya arasında) Her zaman ortak çıkarlarımız var. Bunu sonraki federal hükümet de bu şekilde görecektir.

* Din düşmanlığı, ırkçılığa karşı kararlı tutum takınıyoruz.