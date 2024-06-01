Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı verdi: Gereğini vakti saati geldiğinde muhakkak yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

Ülkemizin dört bir yanında AK Parti'nin millete hizmet davasını sırtlayan, ülkesi, milleti ve Türkiye'nin aydınlık istikbali için samimiyetle koşturan tüm kardeşlerimin her birine bufadan selamlarımı gönderiyorum. AK parti İstişare ve Değerlendirme toplantılarımızın 31'incisinde sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. İstişare toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için şimdiden hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum.

"SİZLERİN KIYMETLİ FİKİRLERİNİ ALACAĞIZ"

Bugün ve yarın belirlenen konu başlıklarında genel başkan yardımcısı ve bakan arkadaşlarımız geniş bir yelpazede sunumlarını yapacaklar. Hem partimizin gündemindeki meseleleri konuşacağız hem de ülkemizi ve tüm insanlığı ilgilendiren konuları iki gün boyunca kapsamlı şekilde değerlendireceğiz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 30 istişare toplantısında olduğu gibi demokratik bir atmosferde, katılımcı bir anlayışla kardeşliğin ve muhabbetin hakim olduğu bir iklimde sizlerin kıymetli fikirlerini alacağız.

Geçen sene hem 6 Şubat depremleri hem de çok yoğun geçen 14-28 Mayıs seçimleri dolayısıyla toplantımızı ertelemek durumunda kaldık. Seçimlerin hemen ardından da tüm vaktimizi ve enerjimizi depremin yaralarının sarılması başta olmak üzere ülkemizin acil sorunlarının çözümüne teksif ettik. Elbette burada bulunan arkadaşlarımızın hemen hepsiyle çeşitli vesilelerle bir araya geldik, görüş alışverişinde bulunduk. AK Parti'yle özdeşleşmiş, Türk siyasetine AK Parti'nin kazandırdığı istişare toplantılarının farklı anlamları ve önemi olduğunu çok iyi biliyoruz. Son bir yıldır ülkemizin adeta gündemini kaplayan seçim maratonunun da tamamlanmasıyla öncelikle siz kardeşlerimizle beraber olalım istedik.

"İSTİŞARE TOPLANTILARIMIZ DEVAM EDECEK"

İstişare toplantılarımız devam edecek. 1 ve 2 Temmuz'da bu defa belediye başkanlarımızlar bir araya geleceğiz. Son 3 seçimin muhasebesini yapacağız.

14 Mayıs ile 31 Mart seçimleri arasındaki negatif ayrıştırmayı masaya yatıracağız, adımlarımızı tayin edeceğiz.

Burada bir hususu sözlerimin hemen başında ifade etmek istiyorum. Rabbimiz hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de, "Onların işleri kendi aralarında istişareyledir" buyuruyor. Peygamberimiz de "İstişare edenin pişmanlık duymayacağını" bizlere müjdeliyor. Siyasi hayatımızın her aşamasında olduğu gibi partimizin kuruluşundan itibaren de istişareye, kararlarımızı ortak akılla almaya önem verdik. Halkımızla aramıza mesafe koymadık, görünmez duvarlar örmedik, siyaseti milletimiz için yaptık. Milletimizle birlikte hep istişare halinde kalarak yaptık.

"TÜM TÜRKİYE'NİN SESİNE KULAK VERDİK"

Sivil toplum kuruluşlarımızla kanaat önderlerimizle istişare ettik. İlim adamlarımızla, akademisyenlerimizle, gençlerimizle istişare ettik. Türkiye'nin nüfusunun yarısını oluşturan kadınlarla, hanım kardeşlerimizle istişare ettik. Sanayicilerimizle, üreticilerimizle, emekçi kardeşlerimizle istişare ettik. Saçlarını ülkemize ve milletimize hizmet yolunda ağartmış büyüklerimizle, emeklilerimizle istişare ettik. Türkiye'nin selameti ve geleceği için söyleyecek sözü, görüşü, eleştirisi ve teklifi olan her bir insanımızla istişare ettik. Sokağın sesine kulak verdik. Çarşının, pazarın nabzını tuttuk. Hiç kimseyi ayırmadan, ayrımcılık yapmadan herkese ulaşmaya çalıştık. Ne kendimizi ne çalışma arkadaşlarımızı ne partimizi sürekli aynı seslerin duyulduğu farklı fikirlere kapalı, yankı odalarına hapsetmedik.

"HER GÖRÜŞE KAPIMIZI VE GÖNLÜMÜZÜ AÇTIK"

Tüm Türkiye'nin sesine kulak verdik. Ne kadar aykırı olsa da her görüşe kapımızı ve gönlümüzü açtık. Ayrımcılık yapmadan herkese kulak verdik, demokrasinin güçlenmesi adına söyleyecek sözü olan herkese, her görüşe kapımızı gönlümüzü açtık. AK Parti siyasetinin taşıyıcı kolonu İstişare ve müzakeredir.

Demokratik mekanizmaları işlettik. Yapıcı, yol gösterici eleştiriye her zaman açık olduk. 23. Kuruluş yıl dönümümüzü kutlayacağız. 23 yıldır bizi ayakta tutan vasfımız ortak akla önem vermemiz ve bununla hareket etmemiz.

Millet iradesine sahip çıktık. Darbe girişimlerinde herkesten önce biz öne atıldık. Siyaset; ülke ve millet için verilen mücadelenin adıdır. Bizim lügatımızda siyasetin tek bir amacı vardır, o da millete hizmet etmektir.

85 Milyonun tamamının bu toprakların birinci sınıf vatandaşı olduğunu, bu toprakların sahibi olduğunu vurguladık. Vatan hepimizindir, devlet hepimizindir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayı fazla uzatmadan kurban bayramından önce ziyaret edeceğim. Yumuşamayı tesis etmeye çalıştığımızı ifade etti. Biz bu konuda rahatız özgüvenliyiz. Biz kutuplaşmanın tarafından hiç olmadık.

MHP'nin de kırmızı çizgileri vardır. Ana muhalefet partilerinin de kırmızı çizgilerinin olduğunu biliyoruz. Siyaset belli sınırlar içinde yapılır. Biz yumuşama adı altında duruşumuzdan hassasiyetlerimizden taviz verecek değiliz.