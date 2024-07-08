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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 17:24 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik telefonu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran ilişkilerinin, köklü geçmişinden aldığı güçle yeni dönemde de her alanda gelişmeye devam edeceğine inandığını belirtti.

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

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