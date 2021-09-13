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Politika

Başkan Erdoğan: Maruz kaldığımız saldırıların binde birini kaldıramayacak ülkeler var

Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e yönelik hedeflerimiz, küresel hegemonyaya da bir başkaldırıdır. Türkiye'nin maruz kaldığı saldırıların binde birini dahi kaldıramayacak ülkeler var' dedi.

13 Eylül 2021 Pazartesi 14:14 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 14:38
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları;

"Milli mücadelemizin bu kritik zaferiyle Başkent'i tehdit eden saldırının önüne geçilmiştir"

"Anadolu'dan tamamen sökülüp atılmak istenen Türk milleti, dişiyle, tırnağıyla, tüm gövdesi ve ruhuyla verdiği milli mücadelesini kurduğu cumhuriyetle yeni bir başlangıç haline getirmiştir."

"Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e yönelik hedeflerimiz, küresel hegemonyaya da bir başkaldırıdır"

"Milli iradenin gücü önünde ne vesayetin ne sosyal mühendislik hesaplarının ne terör örgütlerinin ne darbelerin duramayacağı gerçeğini cümle aleme gösterdik."

"Türkiye'nin maruz kaldığı saldırıların binde birini dahi kaldıramayacak ülkeler var"

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