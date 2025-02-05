Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Vatanımızın bekası, milletimizin istiklali uğrunda gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahramanları yetiştiren annelerimizi de kemal-i hürmetle selamlıyor, Allah onlardan razı olsun diyorum

23,5 yıldır zorlu, çetin, engebeli fakat bir o kadar da şerefli, önemli, hasbi bir yolda sabırla yürüyoruz

Muhalefet kurultayları tasfiye aracı olarak kullanırken biz ise yenileniyor, tazeleniyor, kardeşliğimizi daha da perçinliyoruz. Ne büyük bahtiyarlık ki bizim kongrelerimizde yumruklar değil yürekler konuşuyor

Kongrelerimizde sadece teşkilat mensuplarımız değil aynı zamanda gönüller buluşuyor, kalpler kucaklaşıyor

4 sene boyunca kadın kolları başkanlığı görevini örnek bir başarıyla yerine getiren Düzce Milletvekilimiz Ayşe Keşir kardeşimize emekleri, gayretleri ve fedakarlıkları için teşekkür ediyorum

Bizim mücadelemiz şahsi ikbal, kişisel kariyer mücadelesi değildir, en tepeden en ücra birimine kadar hepimiz görevimiz ne olursa olsun ülkeye ve millete hizmet davasının neferleriyiz

Biz kısa mesafe koşucusu değiliz, biz pazara kadar yol arkadaşlığı yapan insanlardan da değiliz her birimiz sonunda Hakk'ın rızası ve halkın duası olan uzun ve yorucu olan maratonun koşucularıyız

Millete hizmet yolunda kırılmak, darılmak, küsmek, yarıştan kopmak gibi bir lükse şahsım dahil hiçbirimiz sahip değiliz. Rabb'im ömür verdikçe nefes verdikçe, imkanımız, dermanımız, enerjimiz oldukça hep birlikte tüm Türkiye'ye hizmet etmeyi sürdüreceğiz

Burada canım kardeşlerim başta olmak üzere tüm teşkilatlarımıza karşı bir vefa borcu olarak görüyorum, bugün 22 yıl öncesine kıyasla her alanda bambaşka bir Türkiye'den eğer gururla bahsediyorsak bunda sizlerin çok büyük emeği ve fedakarlığı vardır

Zorlukların üstesinden beraberce geldik, milli iradeyi hedef alan saldırıları birlikte püskürttük, huzurumuza ve güvenliğimize kastedenleri birlikte boşa çıkardık, demokrasinin, adaletin, kalkınmanın, refahın yolunu sizlerle birlikte açtık

Biz yola çıkarken 'Kadınlar için siyaset' değil, 'Kadınlarla siyaset' dedik ve bu sözümüze bugüne kadar hamdolsun sadık kaldık

Kadınlar çoğu zaman siyasette bir vitrin malzemesi olarak görülüyordu, kılık kıyafetlerinden dolayı seçilme hakları gasp ediliyordu, başörtülerinden ötürü okuma, üniversite eğitimi görme, kamuda ve özel sektörde çalışma hakları kısıtlanıyordu. Ey CHP unutma, üniversitelerin kapısında ikna odalarını kuranlar sizdiniz, siz!

Şimdi çıkmış bunlar bize kadın haklarından bahsediyor, siz kadın haklarını yakalamak için daha çok fırın ekmek yersiniz. Eline kına yakıp dualarla ve gözyaşlarıyla asker eyledikleri evlatlarının yemin törenini tel örgüler arkasında seyretmek zorunda kalan kadınlar evet bu ülkenin çok acı bir gerçeğiydi

Eyy CHP siz değil miydiniz hemen çarşaflı bir bayanı alıp yakasına partinizin rozetini takmak suretiyle 'İşte biz bak, kadınların yanındayız' diyen maalesef sahte cambazlar değil miydiniz?

2004 yılında Anayasa'ya kadın ve erkek eşitliğini güvence altına alan düzenlemeyi ekleyerek yeni bir dönemi başlattık, eğitimde kız çocuklarımızın okullaşma oranını biz arttırdık, 'Haydi kızlar okula!' kampanyamız ile yüzbinlerce kız çocuğumuzu eğitim hayatına kazandırdık

Muhalefetin engelleyici tutumuna ve yasakları savunan faşizan tavrına rağmen bunları başardık. Geldiğimiz noktada kadınlar artık her alanda kendilerini göstermekte karar mekanizmalarında çok güçlü bir şekilde yerlerini almaktadır

Kadınların karşılaştığı zorlukları elbette biliyoruz bilhassa son seçimlerde muhalefete geçen bazı mahalli idarelerden ciddi şikayetler alıyor, medyada son derece vahim haberlerle karşılaşıyoruz

Özellikle muhalefetin yönettiği kimi belediyelerde 28 Şubat döneminden hatırladığımız ayrımcı politikalar tekrar hayata geçirilmek isteniyor. İdeolojik bağnazlıklarla insanımızın yaşam tarzına, inanç ve kültür değerlerine müdahale edilmesine asla izin veremeyiz.

Kerameti kendinden menkul azgın azınlığın çığırtkanlık yaparak sessiz çoğunluğu sindirdiği, susturduğu günler artık geride kalmıştır. Vesayet odakları adına konuşan tetikçi kalemlerin millete ve sivil siyasete ayar verdiği günler bir daha gelmemek üzere geride kalmıştır