Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ve Berdimuhammedov'la telefonda görüştü

DHA 26 Şubat 2022 Cumartesi 13:49 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 14:10

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Görüşmede, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü de tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TÜRKMENİSTAN CUMHURBAŞKANI BERDİMUHAMMEDOV'LA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü de tebrik etti.