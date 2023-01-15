Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel siyasette Türkiye'nin konumu farklı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Gençlik Buluşmaları' kapsamında Muğla'daki gençlerle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Biz gençlerimizi seviyoruz, güveniyoruz. Işıldayan aydınlık yarınları görüyoruz
(Karadeniz tahılı) Yüzde 44 Avrupa'ya gitmiş, Afrika'ya yüzde 14 gönderilmiş. Şimdi dengeleyip Afrika'ya göndererek beklentilerine cevap vermiş olacağız.
Türkiye'nin yeri farklı. Rusya-Ukrayna olayında konumumuzu gördünüz. Putin "tahılı bilabedel göndereyim" dedi. Biz de "una çevirip fakir ülkelere göndeririz" dedik
Rami Kışlası'nı İstanbul'un 1 numaralı kütüphanesi haline getirerek bunun açılış gururunu yaşadık. 24 saat ücretsiz kullanılacak