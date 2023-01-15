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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel siyasette Türkiye'nin konumu farklı

'Gençlik Buluşmaları' kapsamında Muğla'daki gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Küresel siyasette Türkiye'nin konumu farklı. Rusya-Ukrayna olayında Türkiye'nin konumunu gördünüz. Türkiye, tahıl koridorunda sorunu çözen ülke oldu.' dedi.

15 Ocak 2023 Pazar 20:00 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Gençlik Buluşmaları' kapsamında Muğla'daki gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Biz gençlerimizi seviyoruz, güveniyoruz. Işıldayan aydınlık yarınları görüyoruz

(Karadeniz tahılı) Yüzde 44 Avrupa'ya gitmiş, Afrika'ya yüzde 14 gönderilmiş. Şimdi dengeleyip Afrika'ya göndererek beklentilerine cevap vermiş olacağız.

Türkiye'nin yeri farklı. Rusya-Ukrayna olayında konumumuzu gördünüz. Putin "tahılı bilabedel göndereyim" dedi. Biz de "una çevirip fakir ülkelere göndeririz" dedik

Rami Kışlası'nı İstanbul'un 1 numaralı kütüphanesi haline getirerek bunun açılış gururunu yaşadık. 24 saat ücretsiz kullanılacak

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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