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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hızımızı kesmek için elinden geleni yapıyor

AK Parti TBMM Grup Toplantısı‘nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Muhalefet hızımızı kesmek için elinden geleni yapıyor. Türkiye'nin meselelerini dert etmiyorlar. Türkiye'de kapanmayan muhalefet açığı vardır. Bu açığın giderek büyüdüğünü görüyoruz. Muhalefette genel başkan değişti zihniyet değişmedi' dedi.

19 Şubat 2025 Çarşamba 12:05 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Türkiye'de kapanmayan bir muhalefet açığı vardır. Bu açığın kapatılması için arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamadık. Muhalefet yapıyoruz ambalajına sardıkları düşmanca eylemleri ile Türkiye'ye vakit kaybettirdiler. Darbe girişimlerine kadar tüm saldırıların hamiliğini üstlendiler. Biz adeta kelle koltukta FETÖ ile mücadele ederken bunlar örgütün şirketlerinin önünde nöbet tutuyorlardı. Biz tanklara karşı göğsümüzü siper ederken bunlar kahvelerini içiyorlardı. Dikkatinizi çekerim tüm bu süreçler boyunca muhalefette başkanlar değişti fakat kendi halkına yabancı zihniyette herhangi bir değişim yaşanmadı. Yeni genel başkanla ilgili umutlar ise kısa sürede yerini hayal kırıklığına bıraktı. Sayın Özel üslubuyla oturduğu koltuğun hakkını veremedi. Siyasi ciddiyetten yoksun hallerine baktıkça bu partiye oy veren vatandaşlarımız adına biz üzülüyoruz. Sayın Özel marjinal grupların söylemlerini normalleştirmeye çalıştı. Grup kürsüsünden her türlü hakareti etti. Sonunda ne oldu söyleyeyim, motor su kaynattı. Devreler yandı. Özel 85 milyona rezil oldu. Asıl cahilin, asıl kültür bilmezin kendisi olduğu ortaya çıktı. Merhum Ziya Gökalp'in şiirini okuyup caka satmak isterken tam anlamıyla şiir katliamına imza attı.

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