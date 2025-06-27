İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2025 Perşembe / 1 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,8858
  • EURO
    46,9066
  • ALTIN
    4195.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin takoz siyasetine hiçbir zaman teslim olmadık
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin takoz siyasetine hiçbir zaman teslim olmadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda yaptığı açıklamada, 'Ulaştırmaya dair her başlıkta destan yazdık. Muhalefetin engelleme çabaları ile de mücadele ettik. İstanbul Havalimanı ile ilgili akla ziyan iftiralar attılar. Muhalefetin takoz siyasetine hiçbir zaman teslim olmadık. Engellere takılmadan projelerimizi hayata geçirdik.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ27 Haziran 2025 Cuma 15:14 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin takoz siyasetine hiçbir zaman teslim olmadık
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İki gün boyunca alacağınız kararların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Forumun önemli bir platform olacağına yürekten inanıyorum. Foruma katkı verecek siz değerli dostlarıma şimdiden teşekkür ediyorum.

Tarihte olduğu gibi günümüzde olduğu gibi ulaşım imkanlarını geliştiren ülkeler bilişimsel gelişimlerini de ilerletiyor. Yol medeniyettir dedik. Bu anlamda büyük bir yatırım seferberliğini başlattık.

Küresel ekonomide insan ve mal dolaşımını sağlayan lojistik hatların önemi görülüyor. Bölgemizde son dönemde yaşanan gerilimler Hürmüzün Boğazı'nda ve hava sahasında olan belirsizlikler yeni güzergahların kıymetli olduğunu gösterdi.

"MUHALEFETİN TAKOZ SİYASETİNE HİÇBİR ZAMAN TESLİM OLMADIK"

Yatırımların üretime etkisi ise 1 trilyon 65 milyon dolara denk geliyor. Sanayiden ihracat turizmden lojistik hizmetlerine kadar yatırımlardan bir çok sektörler faydalandı.

Ulaştırma yatırımlarımız sayesinde istihdamda da ciddi artışlar sağladık.

Tüm bu yatırımları yaparken engellemeye çalışan muhalefet ile de mücadele ettik. İstanbul Havalimanı ile ilgili hep iftira attılar.

Yeni yol yaparak trafik sorunu çözülmez dediler, gün oldu göçü hızlandırır iddiaları ile hızlı tren projelerini engellemeye çalıştılar. Hizmetlerimizi dinamitlemeye çalıştılar.

Muhalefet ideolojik konfor alanının dışına çıkmaya yanaşmadı. Muhalefetin takoz siyasetine hiç bir zaman teslim olmadık.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • başkan erdoğan
  • Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu

ÖNERİLEN VİDEO

Acı olay: Kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak isterken kalp krizi geçirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.