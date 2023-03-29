Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri duyurdu: Elektrik ve doğalgaza indirim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Seçime kadar en fazla sayıda ilimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla kucaklaşmayı hedefliyoruz.

* Bayrama kadar deprem bölgesinde temel atma ve iftar programlarımız sürecek. Bayram sonrası il ziyaretlerimiz başlayacak.

* Deprem bölgesinde geçici barınma merkezlerini yaygınlaştıracağız. Kalıcı konutların inşasına bir yıl içinde bitecek şekilde hızla devam ediyoruz.

* Seçim süreci sebebiyle değişen gündemin, sizlerin yaşadığı şehirlerdeki durumu, yapılan yardım ve destek çalışmalarını, kalıcı konut projelerini unutturmasına asla izin vermeyeceğiz.

* Birileri kendi heva ve hevesleri, hırsları, giderek artan tehdit, tezhif, nobranlık kokan şımarıklıkları içinde kaybolup gidedursun bizim kalbimizde, elimizde hep deprem bölgesi olacaktır.

* Hızla yeni hastaneler inşa edip devreye alıyoruz.

* (Togg'da kura günü) Atmadık çamur bırakmadılar, 177 binden fazla sipariş aldı.

* Fabrikanın açılış töreninde üretilecek ilk Togg'a talip olduğumuzu söylemiştik. Pazartesi günü inşallah aracımızı teslim alacağız.

* Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz.

* Arefe Günü, Karadeniz Gazı'nın Filyos'a getirilmesi töreni yapılırken, milletimize yeni müjdelerimiz olacak. İki bayramı bir arada yaşayacağız

* Sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğalgaz tarifesinde, nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz.

* Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na bin yeni madenci alacağız. Güvenlik korucuları da emekli maaşlarının alt sınırını 7 bin 500 liraya yükselten düzenlemeden yararlanacak.

* Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne 27 Nisan tarihinde yakıt yükleyerek resmen nükleer tesis statüsü kazandıracağız.

* Önümüzdeki ay, Hürjet'ten Anadolu gemimize kadar pek çok önemli savunma sanayii projemizin sevincini milletimizle paylaşacağız.

* Herkesi bağrına basan biz olduk. Birileri gibi maske kullanmak amacıyla değil, doğruluğuna inandığımız için yaptık.

* YSK'ya göre 4 cumhurbaşkanı adayı bulunuyor, bu gelişmenin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

* (14 Mayıs seçimleri) Aziz milletimizin, bugüne kadar girdiğimiz seçimlerin tamamında olduğu gibi 14 Mayıs'ta da en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Bu seçimin sonunda da inşallah milletin iradesi galip gelecek. Türkiye Yüzyılı'nın inşasına kimse set vuramayacak.

* Seçim süreci sonunda milletin iradesi galip gelecek, Türkiye kalkınma ve demokrasi yolcuğunu sürdürecek.

* Ne partimizin ne ittifakımızın ne de can borcumuz olan aziz milletimizin hakkını kimseye yedirtmeyeceğiz.

* 7'li koalisyon 14 Mayıs'ta kesin bir yenilgiye uğrayıp siyasi mevta olacak. Kavgadan, kaostan, istikrarsızlıktan başka vaatleri yok.

* Ülkemizin 11 şehrinin gözü yaşlıyken diğer yerlerin vur patlasın çal oynasın aymazlığı içerisine düşmesine gönlümüz razı gelmez.

* Yalanlarla milletimizin kafasının bulanmasına izin vermeyeceğiz



* PKK'yla, FETÖ'yle, diğer terör örgütleriyle yürünen yolun hayra çıkması mümkün değildir.

* Cumhurbaşkanlığı seçiminin, yardımcılıklarının, bakanlıkların; 'ne vereyim abime' veya 'seç, beğen, al' mantığıyla dağıtılmasından rahatsızız. Seçimlerde ittifak haktır ama devletin yönetim kademelerini ayağa düşürmek pespayeliktir.

* Hiçbir siyasi parti terör örgütleriyle arasındaki mesafeyi net olarak belirlemeden meşruiyet tartışmasını aşamaz.

* Ana muhalefetin başı ne diyor? 'Demirtaş'ın suçu yok, çıkaracağız' diyor. Sen nasıl böyle birini dışarı çıkartmaktan yana adımını atarsın?

* "Demirtaş'ı serbest bırakacağız" diyorlar. Evlatlarımızın katili bunlar değil mi?

* PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantısını gidip yerinde ziyaret eden ana muhalefet partisi şu an onlarla gizli kapılar arkasında neleri görüştü, neleri vadetti ve pazarlığını yaptı?

* (Sana söz baharlar gelecek) diyenler, bu zihniyetle ancak Kandil'e, Pensilvanya'ya, ülkemize kin ve nefretle bakan kimi başkentlere bahar getirebilir.

* Bizim tüm samimi gayretlerimize karşılık PKK ve Suriye'deki kolu tercihini silahtan yana kullandı.

* Siyasette rekabet, terör örgütlerine mavi boncuk dağıtmakla değil; bu ülkenin insanlarına, kadınlarına, gençlerine daha iyi bir gelecek sunmak için vizyon ortaya koymakla olur.

* Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda seferlerin başlaması heyecanını Kırıkkaleli, Yozgatlı, Sivaslı hemşehrilerimizle beraber yaşayacağız. Adam Sivaslı ama "Sivas'a hızlı tren ne gerek var" diyor. Ve bu adam malum 6'lı Masa'nın içinde.

* Kendimizle, ülkemizle ve milletimizle birlikte rakiplerimizi de değiştirdik. Düne kadar Anadolu insanını hürmete layık görmeyenleri, seçimden seçime de olsa milletin kapısını çalmaya mecbur bıraktık.

* 9 Nisan'da aday listemizi teslim edeceğiz, 3 dönem kuralı nedeniyle aday listelerimizde yeni isimler olacak

* Bakanlarımız bugüne kadar Kabine'de verdikleri hizmetleri 14 Mayıs'tan sonra Meclis'te verecekler.

* Seçimleri kazandıktan sonra kabinede yeni isimlere görev vereceğiz.