Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu: Ekimden itibaren hesaplara yatacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Enflasyonla mücadelede net mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

Nice badirelerin üstesinden gelen bir yönetim olarak Allah'ın izniyle enflasyonu da dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz. Karşımızdaki sorun ekonomik değil psikolojiktir.

Çalışan ücretleri arttıkça fiyata bunu yansıtan fırsatçılar var. Yargı nezdinde mücadelemizi sürdürürken vatandaşımızı da korumak için gerekli adımları atıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024 Mart'ta ödenecek 2023 buğday, arpa, yulaf, çavdar tritikale, çeltik üreticilerinin mazot, gübre desteklerini ekimden itibaren hesaplarına tanımlayacağız