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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çok yakında yapımına başlanacak

Sakarya'daki açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İnşallah çok yakında yapımına başlanarak Sakaryamıza da bin yataklı bir şehir hastanesini kazandırıyoruz.' dedi.

2 Temmuz 2021 Cuma 15:49 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 16:14
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Birileri savunma sanayisinde atılan her adımı engellemek için her türlü yalanı, iftirayı kullanmaktan çekinmiyorsa da ülkemizi bu alanda marka haline getirmeyi başardık."

"Onlar istese de istemese de Türkiye, istiklalini ve istikbalini güvence altına alacak adımları atacak ve hedeflerine mutlaka ulaşacaktır."

"Biz 19 yıldır bu ülkede eserlerimizle hizmetlerimizle yatırımlarımızla konuşuyoruz."

"Hiç kimsenin kökenine, inancına, meşrebine bakmadan 84 milyonun tamamını layık oldukları hizmetlere kavuşturmak için çalıştık, çalışıyoruz."

"Bugün Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri dahi şu aşılar var ya aşılar, bu aşıları ücretle yapıyorlar. 50 sterlin, 100 avro. Bu şekilde para alarak yapıyorlar."

"Gelişmiş ülkeler bile salgının yol açtığı sorunlar karşısında çaresiz kalırken, biz Türkiye'yi sağlıktan gıda ve kamu güvenliğine kadar her alanda en ileriye taşıdık."

"İnşallah çok yakında Sakaryamıza da bin yataklı bir şehir hastanesini kazandırıyoruz."

"Aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. İnşallah yakında kendi aşımızı da devreye alıyoruz."

"Hiçbir yerden sinyal almadan, sırtımızı başka herhangi bir odağa dayamadan ülkemizi bugünlere getirdik, inşallah daha iyi yerlere de taşıyacağız."

(Sakarya şehir hastanesi) İhalesi tamamlandı, inşallah yakında yapımına başlıyoruz. Şehir hastanesiyle birlikte 100 yataklı acil durum hastanesi de inşa ediyoruz."

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