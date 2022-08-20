Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Üzüm alım fiyatı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Gaziantep'teki elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Türkiye'yi dünyanın siyasi ve ekonomik olarak en güçlü devletleri arasına sokmaya kararlıyız. Türkiye'de bizden başka çeyrek, yarım asır sonrasına ışık tutan vizyon inşası peşinde koşan, programlarını, projelerini çalışan kimse göremezsiniz. Biz bu millete aşığız. Biz bu ülkeyi seviyoruz. Bu millete ve ülkeye hizmet etmeyi en büyük beşeri rütbe olarak görüyoruz. Bunun için çalışıp mücadele ediyoruz. Emeklerimizin karşılığını hep birlikte alacağımız günlere giriyoruz. Saldırılara, tuzaklara karşı mücadelemizi bugünler için verdik.

Eğitimden sağlığa, adaletten enerjiye, ülkemizin alt yapısını bugünler için kurduk. Ekonomik, sosyal, diplomatik gücünü bugünler için inşa ettik. Eğitimde bugün 81 vilayetimizin tamamında Üniversite varsa boşuna değil. Göreve geldik 76 üniversite vardı, şimdi 208 üniversitemiz var. Üniversitenin olmadığı il yok.

Sağlıkta 19 tane şehir hastanemiz var. Eğitim araştırma hastanemizin olmadığı il, ilçe yok. Bu bir şeyi gösteriyor. Bu kadro milletine aşık. Biz aşk ile koşan yorulmaz diyerek bu yolda yürüdük. Dünyanın kriz üstüne kriz yaşadığı dönemde ülkemiz hedefine kararlılıkla yürüyorsa bu sayededir. Aşkımızdan dertliyiz biz, bu milletin dertlisiyiz.

Biz Türkiye'nin geçmişi değil geleceğiyiz. Biz milletimizin hizmetkarı değil, umuduyuz. Biz ülkemiz ve milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye talibiz. Bunun için gereken program, projeleri hazırlayan sadece biz varız.

Karşımızdakiler milletimize geleceği değil sadece eski Türkiye'yi vaat ediyorlar. Siyasi istikrar, güçlü iktidar, etkin hizmet peşinde koşmak yerine, koalisyonların, krizlerin güzellemesini yapıyorlar. Buradan sizlere elinizi vicdanınıza koyarak hafızanızı yoklayarak karşılaştırmalar yapmanızı istiyorum. İstenen eğitim alınabilen bir Türkiye inşa ettik. Onların iyi dediği Türkiye üst üste yığılı şekilde eğitim alınan bir Türkiye'ydi.

Biz şehir, devlet, özel hastaneleriyle en üst seviyede hizmet alacağı bir Türkiye inşa ettik. Onları iyi dediği Türkiye iyi girenin hasta çıktığı, bir kutu ilaç bulunmayan bir Türkiye'ydi. Savaş Ay'ın programında Kılıçdaroğlu kuzu kuzu oturuyordu. Ay'ın sorduğu soruların cevabını alamıyordu. Suçu Kılıçdaroğlu o zamanın başbakanına attı. Bak biz devlet yönetiyoruz. 19 şehir hastanesi, yüzlerce hastanemiz var.

Biz terör örgütleriyle mücadelemizi oluşturduğumuz güvenli bölgelerle sınırlarımızın dışına taşıdık. Teröristler kaçıyor, biz kovalıyoruz. Onların iyi dediği Türkiye bir köyden ötekine sağ sağlim gitmenin zor olduğu bir Türkiye'ydi. Biz otoyol, havalimanı, hızlı trenlerle donatarak ulaşımın hızlı olduğu Türkiye inşa ettik.

İşte İstanbul-İzmir, 6,5 saatten 3 saat 15 dakikaya düştü. Manisa-İzmir Sabuncubeli Tüneli'ni kim yaptı. Eskiden Manisa-İzmir ne kadar mesafeydi, tünelle bu kadar kısaldı.

Biz sanayimizi her alanda kendimizle birlikte tüm dünyaya üretim yapacak seviyeye getiren, kendi otomobilini üretecek kabiliyete kavuşturan bir Türkiye inşa ettik. Bu yılın sonunda inşallah kendi otomobilimizi üretiyoruz. Onların iyi dediği Türkiye sanayileşme adına Anıtkabir'in bayrak direğinin ipini üreten bir Türkiye'ydi.

Savunma sanayimiz yüzde 80 yerli hale geldi. İstiklal ve istikbalimizi garanti altına alan Türkiye inşa ettik. İHA'larımız ,SİHA'larımız, Akıncılarımız var.

Terör örgütlerini bunlarla inlerinde vuruyoruz. Bu teröristleri rahatsız ediyor. Bay Kemal'i de rahatsız ediyor. Onların iyi dediği Türkiye geleceğe bırakın güvenle bakmayı en temel askeri ihtiyaçlarını karşılamak için rekabet ettiği ülkelerden medet uman bir ülkeydi.

Bu ülke toplu iğne bile üretemiyordu. Tüfek, İHA, SİHA, Akıncı uçaklarını biz üretiyoruz.

İzmir yıkılmış mıydı? Bergama, Bornova ne haldeydi, aylar içinde yeniden inşa ettik mi? Van depreminde her yer yerle yeksan olmuştu, Bingöl depreminde her yer yerle yeksan olmuştu, biz inşa ettik mi? Gölcük'te Sakarya'da CHP'nin iktidarında maalesef aylar geçti buralar inşa edilemedi. Biz geldik buraları inşa ettik. Bunların iyi dediği Türkiye 99 depreminde aylarca yıkıntılara dahi ulaşamayan bir Türkiye'ydi.

Onların iyi dediği Türkiye, verimsiz ve kurak topraklarda sadece kendi ihtiyacını karşılamaya çalışan, alternatifini bulanın toprağını terk edip geçimini başka işlerde arayan Türkiye'ydi.