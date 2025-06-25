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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere zirve alanına geldi.

IHA25 Haziran 2025 Çarşamba 11:30 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılıyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere dün geldiği Hollanda'da temaslarını sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lahey kentindeki zirvenin yapılacağı alana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve binası girişinde gazetecileri selamladı.

Cumhurbaşkanı'nın, resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekilmesinin ardından başlayacak olan Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında muhtemel ikili görüşmeler ve basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.

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