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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas, kusura bakmasın önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım

Rize'de Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması'nda 'Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, çok daha ileri gidip yalanlarını elleri şişinceye kadar alkışlamak Amerika için büyük bir akıl tutulmasıdır' diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Diyorlar ki ‘hükûmet, Filistin Başkanı'nı parlamentoda konuştursun.' Davet ettiğimiz hâlde gelmeyen Sayın Abbas bizden özür dilemeli. Davet ettik ama gelmedi” dedi.

27 Temmuz 2024 Cumartesi 20:21 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas, kusura bakmasın önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de STK'lar ve sektör temsilcileri buluşmasında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları;

Ayder'i doğal koruma projemizle şanına yakışır bir hale getireceğiz demiştik. Hamd olsun aradan geçen aradan geçen süre zarfında sözümüzü tuttuk

Depremzede kardeşlerimize anahtarları teslim ettik

Barışın ve istikrarın tesisi için çalışıyoruz

Önceki gün Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki o rezil sahneleri hep beraber seyrettik. Açıkçası orada gördüklerimiz karşısında insanlık adına biz utandık

Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, çok daha ileri gidip yalanlarını elleri şişinceye kadar alkışlamak Amerika için büyük bir akıl tutulmasıdır

Bazı siyasi partiler diyorlar ki 'Hükümet Filistin Başkanını Türkiye'ye davet etsin ve Parlamentoda konuştursun.' Size davet etmediğimizi kim söylüyor?

Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas, kusura bakmasın önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Davet ettik gelmedi. Bekliyoruz bakalım gelebilecek mi?

40 bin masumun katilini alkışlayanları gördükçe sadece insanlık için değil kendi geleceğimiz için de endişeleniyoruz

Bugün Gazze'yi yerle yeksan edenlerin o kirli gözlerini yarın Anadolu'ya dikmeyeceklerini kim garanti edebilir

Ekonomide, savunmada, siyasette, turizmde, güvenlikte, tarımda ve diğer alanlarda tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşmak için koşturuyoruz

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