İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2024 Cuma / 3 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,287
  • EURO
    34,8321
  • ALTIN
    2451.63
  • BIST100
    10218.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Eğitimde şiddete karşı yeni yasal düzenleme geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlerimiz müsterih olsun
Politika

Eğitimde şiddete karşı yeni yasal düzenleme geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlerimiz müsterih olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Öğretmenlerimize ve diğer eğitim çalışanlarımıza yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz. Bu fiilleri işleyenlerin cezasının ertelenmesi engellenecek, tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılamanın önüne geçilecek. Öğretmenlerimiz müsterih olsun' açıklamasını yaptı.

10 Mayıs 2024 Cuma 22:34 - Güncelleme:
Eğitimde şiddete karşı yeni yasal düzenleme geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlerimiz müsterih olsun
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından öğretmenlere ve diğer eğitim çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemenin süratle hayata geçirileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Evlatlarımıza kattıkları bilgi ve değerler bütünüyle ülkemizin kalkınma mücadelesinde hayati önemde olan öğretmenlerimizi her türlü olumsuzluktan korumak, onlara mesleklerini icra edecekleri rahat ve güvenli ortamı sunmak asli görevimizdir.

Ulvi bir mesleği icra eden, yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizi inşa ve ihya eden öğretmenlerimiz başımızın tacıdır. Bu anlayışa kararlılıkla sahip çıkan bir hükûmet olarak öğretmenlerimize ve diğer eğitim çalışanlarımıza yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz.

Kanun teklifi olarak Gazi Meclisimize sunacağımız düzenlemeyle,

* Öğretmenlerimize yönelik fiillerde ceza kanunlarında öngörülen cezalar yarı oranında artırılacak.

* Bu fiilleri işleyenlerin cezasının ertelenmesi engellenecek.

* Bu fiiller tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılamanın önüne geçilecek.

* Özel kurumlarda çalışan öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız da görevleri sebebiyle kendilerine yönelik işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak.

Öğretmenlerimiz müsterih olsun. Böylesine önemli bir mesleği ülkemizin her bölgesinde fedakârca yürüten öğretmenlerimize karşı şiddet olaylarına asla sessiz kalmadık, kalmayacağız. Bu vesileyle, İstanbul'da canice yapılan bir saldırı sonucu hayatını kaybeden İbrahim Oktugan öğretmenimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve tüm eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum."

  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • başkan erdoğan
  • eğitimde şiddet olayları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.