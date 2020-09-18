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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oruç Reis'i bakım için limana çektiysek bunun bir anlamı var

Yunanistan ile yaşanan Doğu Akdeniz gerilimi hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan Başbakan Miçotakis'le görüşme yapma noktasında bir sıkıntının olmadığını belirtti. Bakım çalışması bittikten sonra Oruç Reis'in tekrar görevine döneceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Oruç Reis'i bakım için limana çektiysek bunun da bir anlamı var' dedi.

AA18 Eylül 2020 Cuma 13:40 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 13:59
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından bazı satırbaşları:

"(Koronavirüs önlemleri) Mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız."

"(Aşı çalışmaları) Yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz."

"(Kovid-19 tedbirleri) Bunları keyfimizden yapmıyoruz. Sadece halkımıza olan duyarlılığımızdandır."

"Darbeci Hafter eninde sonunda bu işte kaybedecek, bunu görüyoruz"

"Miçotakis ile görüşme konusunda sıkıntımız yok. Neyi görüşeceğiz, hangi çerçevede görüşeceğiz, aslolan budur."

"Bakım çalışması bittikten sonra Oruç Reis tekrar görevine dönecektir."

"Oruç Reis'i bakım için limana çektiysek bunun da bir anlamı var"

"Mısır ile istihbari görüşmelerin yapılması farklıdır, yaparız. Hiçbir açıdan engel yoktur ama Yunanistan ile yaptığı anlaşma bizi üzmüştür"

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