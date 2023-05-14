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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı: Türk demokrasisi için hayırlı olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için oyunu Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Erdoğan, 'Temennim odur ki sayımlardan sonra, ülkemiz, milletimiz için Türk demokrasisi için hayırlı bir geleceği Rabbimden niyaz ediyoruz.' dedi.

14 Mayıs 2023 Pazar 11:43 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak saat 11.40'ta Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.

Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile "3279" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Erdoğan ile Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, kabine geçerek oylarını kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzalarını attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı "3279" numaralı sandıkta 380 seçmen vatandaşlık görevini yerine getirecek.

Seçmen listesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 175. Emine Erdoğan da 174. sırada yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu:

Deprem bölgesinde de vatandaşlarımız büyük bir aşkla oylarını kullanıyorlar. Temennim odur ki sayımlardan sonra, ülkemiz, milletimiz için Türk demokrasisi için hayırlı bir geleceği Rabbimden niyaz ediyoruz.

Sonuçları İstanbul'dan takip edeceğim.

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