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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'TC-TRK' ile Özbekistan'ın Semerkant kentinden Türkiye'ye hareket etti.

AA11 Kasım 2022 Cuma 18:03 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'dan ayrıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Semerkant Uluslararası Havalimanı'nda, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Başbakan Yardımcısı Camşid Hocayev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov ile Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Özbekistan'dan ayrıldı.

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