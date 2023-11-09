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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'nin ardından Türkiye'ye hareket etti.

AA9 Kasım 2023 Perşembe 15:42 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'dan ayrıldı
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İslam Kerimov Taşkent Uluslararası Havalimanı'ndan, Ankara'ya "TUR" uçağıyla TSİ 15.20'de hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve eşi Nurgül Bekar ile bazı yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve bazı yetkililer de Ankara'ya gitti.

  • Erdoğan
  • Taşkent zirvesi
  • Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

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