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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'i bugün kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek. Görüşmede, yeni anayasa çalışmalarının yanı sıra ekonomideki gelişmeler, çalışma hayatı ile İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarının da ele alınması bekleniyor.

TRT Haber2 Mayıs 2024 Perşembe 00:49 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'i bugün kabul edecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı tebriği dolayısıyla telefonda görüştü. Son olarak, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda diğer siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu Mermerli Salon'daki bayramlaşmada bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, o görüşmenin ardından Özgür Özel'in randevu talebine ilişkin konuştu.

31 Mart yerel seçimlerin ardından yapılacak ilk yüz yüze görüşme, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.

'YENİ ANAYASA' ÇALIŞMALARININ GÜNDEME GELMESİ BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özel ile görüşmesinde sıcak başlıklar olacak. Sivil anayasa için Meclis'te görüşme trafiği başladı. Görüşmede, yeni anayasa çalışmalarındaki son durumun ele alınması bekleniyor.

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları ile kalıcı barışın sağlanabilmesi için atılan adımların da değerlendirilmesi öngörülüyor. Özgür Özel'in görüşmede, Filistin için liderlere yazdığı mektup ile önümüzdeki günlerde Filistin'e yapacağı ziyareti de anlatması bekleniyor.

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