Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

CHP'YE İADE-İ ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart sonrası CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel bizi ziyaret etti. Ben de Kurban Bayramı'ndan önce kendisine ziyarette bulunacağım. Ziyaret akabinde siyasette bir yumuşama arzuladığımızı ifade ettim. Bu yumuşamanın bir tarafı iktidarsa bir tarafı da muhalefettir. Biz bu konuda son derece rahatız. Biz kutuplaşmanın, kamplaşmanın tarafında hiç olmadık." dedi.