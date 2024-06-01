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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel'i Kurban Bayramı'ndan önce ziyaret edeceğim

Kızılcahamam'da AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Kurban Bayramı'ndan önce ziyaret edeceğim.' dedi.

1 Haziran 2024 Cumartesi 12:03 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel'i Kurban Bayramı'ndan önce ziyaret edeceğim
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

CHP'YE İADE-İ ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart sonrası CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel bizi ziyaret etti. Ben de Kurban Bayramı'ndan önce kendisine ziyarette bulunacağım. Ziyaret akabinde siyasette bir yumuşama arzuladığımızı ifade ettim. Bu yumuşamanın bir tarafı iktidarsa bir tarafı da muhalefettir. Biz bu konuda son derece rahatız. Biz kutuplaşmanın, kamplaşmanın tarafında hiç olmadık." dedi.

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