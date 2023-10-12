Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni değerlendirdi

Erdoğan, geçen cumartesi günü gerçekleştirilen 4. Olağanüstü Büyük Kongre'nin ardından göreve gelen AK Parti MYK ile ilk toplantısını yaptı.

Alınan bilgiye göre, AK Parti ve temsil ettiği davanın geleneğine uygun şekilde, Türkiye'ye örnek olacak bir coşku, heyecan ve kardeşlik iklimi içinde demokrasi sınavını alınlarının akıyla verdiklerini belirten Erdoğan, kongrenin icrasında görev alanlara teşekkür etti.

Bazı partilerin kavga, gürültü ve tartışmalarla kongrelerini yapmaya çalışırken, olağanüstü kongreden güçlenerek ve yenilenerek çıktıklarını dile getiren Erdoğan, kongre sonrasında gerçekleştirdikleri Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında yeni üyelerle tanışma fırsatı bulduklarını ifade etti.

Toplantıda, MYK üyeliğine seçilenleri tebrik eden Erdoğan, çalışma arkadaşlarının, omuzlarındaki ağır yükün bilinciyle hareket edeceğine yürekten inandığını vurguladı.