25 Ekim 2020 Pazar 15:37 - Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 15:55

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Malatya 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Burada tarihimiz de kültürümüz de medeniyetimiz de çiçek açıyor. Malatya 1365 yıl önce o kutlu insanların çiçeklendirdiği şehirdir. Battan Gazilerin tarih yazdığı şehir, Alparslan'a yoldaş olan şehir. Malatya Selçuklu'nun mührünü taşıyan, Yavuz Sultan Selim'le birlik olan şehir. Malatya ülkemize çağ atlatan merhum Turgut Özal'ı yetiştiren şehir. İşte bu Malatya yol arkadaşı olursa ülkesine ve milletine hayırlı insanlarla olur. Malatya'nın yiğit insanları bugün de ülkemizin her mücadelesinde ilk safta yer alıyor. 2019 seçimlerinde yüzde 68,5 oy oranı ile bize desteğini yenileyen Malatya'ya şükranlarımı sunuyorum.

Geçtiğimiz ocak ayında Malatya ve Elazığ'da yaşanan deprem felaketi nedeniyle bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Yapılan tespitlerin ardından Malatya'da 1555 köy evi olmak üzere 5 bin 24 konut inşa etmek için çalışmalara başladık. Depremin yıldönümünde konut inşasını tamamlamış olacağız. Elazığ'da da 1 bin 15'i köy evi olmak üzere 18 bin 868 konut inşa ediyoruz. En kısa zamanda Elazığ'a da gidip konutları teslim edeceğiz. 9 ay gibi kısa sürede vatandaşlarımıza konutlarımızı teslim aşamasına getiren bakanlığımız ve yüklenici firmaları tebrik ediyorum.

Ülkemizi 2053 vizyonuyla buluşturmaya hazırlanırken, gözümüz yine Malatya'nın üzerinde olacaktır. Bu tarihi süreçte AK Parti 7'nci Olaan Kongresi'nin kritik bir dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum. Kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesi uzun ve meşakatli bir süreci ifade eder. Bir yanda halka rağmen halkçılık, diğer tarafta halkının yanında olduğunu söylerken sömürenler. Bir yanda jakoben zihniyet, dğer yanda milletiyle aynı istikamete bakan anlayış var. Dünyanın pek çok yerinde ve bölgemizdeki kimi ülkelerde de benzer mücadeleler yaşandı. Şu son zamanlarda Fransa'nın başındaki zat, şaşırmış. Yatıyor, kalkıyor Erdoğan'la uğraşıyor. Önce sen kendine bak, nereye gidiyorsun ona bak. Bu bir vaka... Kontrolden geçmesi lazım. Bir de Hollanda'da milletvekili müsfettesi var. Kalkmış bizimle ilgili bir şeyler yapıyor. Haddini bil. Kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Faşizm bizim kitabımızda yok, faşizm sizin kitabınızda var. Faşizmi Almanya'da, İtalya'da yaşadık, Nazizmi yaşadık. Siz onlarla yol yürüdünüz.