Cumhurbaşkanı Erdoğan, Politika Kurulu Başkanvekilleri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleriyle görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.
Toplantıya Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştü. pic.twitter.com/6TLdOb1kN4— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) December 27, 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka, Uruguay, İsrail ve Kırgızistan büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etmişti.