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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Politika Kurulu Başkanvekilleri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleriyle bir araya geldi.

AA27 Aralık 2022 Salı 17:53 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Politika Kurulu Başkanvekilleri ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleriyle görüştü.

BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

Toplantıya Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.

BÜYÜKELÇİLER GÜVEN MEKTUBU SUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka, Uruguay, İsrail ve Kırgızistan büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etmişti.

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